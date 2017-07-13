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Общество | Главные новости

Избивший врача «скорой помощи» архангелогородец стал фигурантом уголовного дела

сегодня 13:35
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59-летний житель Архангельска ответит за нанесение побоев. Инцидент произошел 1 июля в квартире жилого дома по улице Дзержинского, куда бригада «скорой» приехала на вызов.
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Фото: polit74.ru
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Медики прибыли по cигналу женщины. Ее сын получил серьезную травму в результате пьяных посиделок, завершившихся, как это бывает в подобных случаях, конфликтом.

Собутыльник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мешал бригаде скорой помощи осматривать пострадавшего, всячески оскорбляя медработников. В итоге дебошир несколько раз ударил врача. На место была вызвана полиция.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит также дать правовую оценку действиям мужчины в части причинения телесных повреждений хозяину квартиры, для оказания медицинской помощи которому прибыла бригада «скорой».

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