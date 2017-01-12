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Архангельск: Общество

     

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Изменения в законодательстве позволят ускорить ремонт аварийного жилья в Поморье

Поправки в федеральный закон позволят проводить в рамках капитального ремонта реконструкцию – замену или восстановление строительных конструкций многоквартирного дома, что ранее было невозможно.

29 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации». В частности речь, идет об уточнении порядка проведения капитального ремонта, в том числе по расширению перечня работ.
 
– Изменения очень актуальны для Поморья. Ранее, к примеру, заменить сваи в аварийном доме в рамках капремонта было нельзя, – говорит депутат архангельского облсобрания Виктор Заря. – Надо учесть, что только за прошлый год из программы капитального ремонта в Архангельске было исключено семь домов, которые в ближайшее время могут пополнить список ветхого жилья.
 
Последний случай произошел в доме на улице Доковской, 35. В прошлом году этот дом попал в программу капитального ремонта. На ремонт были выделены значительные средства, но при обследовании цоколя выяснилось: сваи настолько прогнили, что наращивать их бесполезно – нужно полностью менять. А эти работы не относятся к капитальному ремонту, это реконструкция. В перспективе дом мог сойти со свай, а значит, жителей необходимо было бы переселять. Теперь же появилась возможность отремонтировать фундамент и продлить жизнь дома еще на 30 – 40 лет.
 
Согласно федеральному законодательству реконструкция в перечень работ войдет в мягкой формулировке «может быть», ее необходимость на каждом объекте будут рассматривать отдельно. Ключевым фактором станут финансовые возможности. Поэтому на февральскую сессию областного Собрания комитетом по жилищной политике и коммунальному хозяйству вносится законопроект «О внесении изменений в областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области», который определит правовую и финансовую основу включения в капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме ремонтных работ.

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автор: sd29
просмотров: 362
дата: 12.01.17 | 15:41
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