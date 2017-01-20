С 18 января оплата проезда и провоза багажа к месту использования отпуска осуществляется исключительно в пределах территории России.

Областные правила касаются работников всех областных учреждений, как социальной сферы (образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики), так и иных отраслей (противопожарных отрядов, ветеринарных станций, органов охраны окружающей среды и других), а также сотрудников, работающих в областных органах власти.

В развитие Трудового кодекса оплата проезда и провоза багажа к месту использования отпуска осуществляется в пределах территории России.

Правила предусматривают механизм оплаты проезда к месту использования отпуска за пределами нашей страны. В этом случае оплата производится от места жительства до ближайших к месту пересечения границы России железнодорожной станции, аэропорта, автовокзала, морского или речного порта.



Если используется воздушный транспорт, то берётся справка перевозчика или его агента о стоимости перевозки из аэропорта отправления на территории России до ближайшего к месту пересечения границы аэропорта по направлению к месту использования отпуска (месту отдыха).

