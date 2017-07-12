Израильский город Ашдод поделится с Архангельском опытом развития инфраструктуры

От имени жителей Ашдода Валерий Гауптман поблагодарил архангелогородцев за внимание к ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в израильском городе. На торжественном мероприятии в Ашдоде 9 мая было показано видеообращение Главы Архангельска Игоря Годзиша, которое растрогало собравшихся на празднование ветеранов. В свою очередь поздравительный адрес Ашдода был зачитан с главной сцены в ходе празднования Дня города Архангельска.

- Ашдод готов пригласить делегацию из Архангельска, чтобы расширить сферы сотрудничества. Сейчас в нашем городе активно проводится модернизация дорог. Многие магистрали перекопаны, меняются подземные коммуникации, используются новейшие технологии. Конечно, это создает неудобство для жителей, присутствует критика, но мэрия нашего города действует на перспективу – нужно думать о жизни через 10 и 20 лет, и создавать условия уже сейчас, - рассказал об одном из проектов, опыт реализации которого может быть полезен другим городам, Валерий Гауптман.

Николай Евменов подчеркнул, что в настоящее время приоритетное направление работы Администрации Архангельска – создание комфортной городской среды. Речь идет о качестве дорог, питьевой воды, удобстве рекреационных зон и транспортного обеспечения. В Ашдоде уже завершено формирование спортивной зоны набережной, сейчас обустраивается культурная ее часть, применяется современная технология водоочистки, активно применяется система раздельного сбора мусора. Лучшие практики работы в этих сферах могут быть взяты на вооружение специалистами из Архангельска.

Валерий Гауптман также подчеркнул, что интерес представляют методы лечения, которые применяются архангельскими и ашдодскими врачами. Это направление во взаимодействии двух городов-побратимов еще предстоит развивать.