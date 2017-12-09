Ярмарку военных учебных заведений посетили более 300 выпускников Поморья

Представители 37 военных учебных заведений министерства обороны рассказали архангельским школьникам о своих учебных программах. Четвертая ярмарка военных учебных заведений прошла в Северодвинске и Архангельске.

Из года в год география ярмарки расширяется. Так, в этом году были представлены учебные заведения Дальнего Востока, Севастополя, Твери, Ярославля, Тюмени, Санкт-Петербурга и другие. Общее число участников составило порядка 500 человек.

В 2016 году порядка 80 человек из Архангельской области поступили в военные учебные заведения. Последние четыре года конкурс держится примерно на одном уровне, а вот число поступающих растет.