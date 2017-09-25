Юнармейское движение Поморья пополнилось вельским клубом «Бастион»
сегодня 10:05
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По Архангельской области продолжают создаваться новые юнармейские отряды. В эти выходные в Вельске к движению присоединился военно-патриотический клуб «Бастион».
Сейчас в клубе состоят 73 человека, в этот раз официальную клятву приняли 24 бойца. Значки и шевроны ребятам вручили начальник регионального штаба Михаил Устинов, начальник отдела патриотического воспитания управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Иван Жернаков и директор Центра «Патриот» Евгений Корнюх. Руководителем отряда стала Маргарита Макаровская.