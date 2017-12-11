Юные архангелогородцы выбирают бумажные шоу и поролоновые квесты
сегодня 22:40
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Совсем скоро по всей стране прогремят новогодние утренники. Любимые сказочные герои уже вовсю готовятся к встрече с юной публикой. Впрочем, современная детвора оказывается весьма взыскательной.
Как показывает рейтинг самых популярных детских новогодних праздников, просто Деда Мороза со Снегурочкой детям уже недостаточно. Первое место по продажам занимают интерактивные программы с новомодными бумажными дискотеками, поролоновыми шоу и другими новыми технологиями праздничной индустрии.
"Детям сегодня мало просто игровых программ, им необходимы современные формы - яркие, динамичные, с качественным реквизитом, - считает главный режиссер массовых программ культурного центра "Луч" Екатерина Широбокова. - И это происходит не от пресыщенности и избалованности современных детей: это особенность их мировосприятия."
Пока отпрыски предвкушают веселый новый год, а их родители готовят карнавальные костюмы, артисты проводят последние репетиции - первые представления состоятся уже в конце этой недели!