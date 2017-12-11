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Общество | Главные новости

Юные архангелогородцы выбирают бумажные шоу и поролоновые квесты

сегодня 22:40
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Совсем скоро по всей стране прогремят новогодние утренники. Любимые сказочные герои уже вовсю готовятся к встрече с юной публикой. Впрочем, современная детвора оказывается весьма взыскательной.
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Как показывает рейтинг самых популярных детских новогодних праздников, просто Деда Мороза со Снегурочкой детям уже недостаточно. Первое место по продажам занимают интерактивные программы с новомодными бумажными дискотеками, поролоновыми шоу и другими новыми технологиями праздничной индустрии.

"Детям сегодня мало просто игровых программ, им необходимы современные формы - яркие, динамичные, с качественным реквизитом, - считает главный режиссер массовых программ культурного центра "Луч" Екатерина Широбокова. - И это происходит не от пресыщенности и избалованности современных детей: это особенность их мировосприятия."

Пока отпрыски предвкушают веселый новый год, а их родители готовят карнавальные костюмы, артисты проводят последние репетиции - первые представления состоятся уже в конце этой недели!


Автор: stk
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