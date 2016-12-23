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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Юные северяне продемонстрируют чудеса инженерии на фестивале робототехники

24-ая гимназия превратится в уникальную площадку по техническому творчеству в области робототехники «RoboSTEM». Школьники подготовили 100 моделей, собранных на базе различных платформ: LEGO Education WeDo, Arduino, VEX EDR, NI myRIO.
За аббревиатурой STEM стоят четыре слова: science (наука), technology (технология), engineering (инжиниринг) и mathematics (математика) – дисциплины, которые становятся самыми востребованными в современном мире.
 
Для участников фестиваля RoboSTEM будут проходить: соревнования по робототехнике LEGO (24 номинации в 5 возрастных категориях), состязания по робототехнике Arduino+ (Arduino и другие платформы; 3 номинации), конкурс «Инженерная идея», «Инженерный проект», «3D-модель для робота», фотоконкурс «Мой робот».
 
Для гостей фестиваля будут организованы: игровые зоны (школьники смогут попробовать себя в программировании), программирование LEGO MINDSTORMS EV3 (для школьников со 2 класса), космические проекты LEGO MINDSTORMS EV3 (для школьников с 4 класса), моделирование и 3D-печать (для школьников с 5 класса), космические гонки SpaceRail (для школьников с 1 класса).
 
Фестиваль будет проходить 15 января с 10.00 в архангельской гимназии №24.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: kodegen
просмотров: 129
дата: 23.12.16 | 11:03
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