Архангельск: Общество все фото (16)

фото, видео с места события Юные северяне продемонстрируют чудеса инженерии на фестивале робототехники 24-ая гимназия превратится в уникальную площадку по техническому творчеству в области робототехники «RoboSTEM». Школьники подготовили 100 моделей, собранных на базе различных платформ: LEGO Education WeDo, Arduino, VEX EDR, NI myRIO. За аббревиатурой STEM стоят четыре слова: science (наука), technology (технология), engineering (инжиниринг) и mathematics (математика) – дисциплины, которые становятся самыми востребованными в современном мире.



Для участников фестиваля RoboSTEM будут проходить: соревнования по робототехнике LEGO (24 номинации в 5 возрастных категориях), состязания по робототехнике Arduino+ (Arduino и другие платформы; 3 номинации), конкурс «Инженерная идея», «Инженерный проект», «3D-модель для робота», фотоконкурс «Мой робот».



Для гостей фестиваля будут организованы: игровые зоны (школьники смогут попробовать себя в программировании), программирование LEGO MINDSTORMS EV3 (для школьников со 2 класса), космические проекты LEGO MINDSTORMS EV3 (для школьников с 4 класса), моделирование и 3D-печать (для школьников с 5 класса), космические гонки SpaceRail (для школьников с 1 класса).



Фестиваль будет проходить 15 января с 10.00 в архангельской гимназии №24.

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