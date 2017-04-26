Архангельск: Общество все фото (14)

фото, видео с места события Юные судомоделисты Архангельска покоряют новые вершины Команда юных судомоделистов Дворца детского и юношеского творчества вернулась из Москвы, где приняла участие в чемпионате России по стендовому судомоделизму. Как рассказывает Виктор Леонидович Нечеухин, начальник отдела технического творчества ГБОУ «ДДЮТ», ребята выступили в трех классах моделей: С-6-А, С-6-В, С-3-Ю.



По результатам прошедших соревнований Максим Пекарский за модель атомного ракетного крейсера «Адмирал Ушаков» получил самую высокую оценку и стал чемпионом России. Отлично выступили и дебютанты: Максим Бондарев стал серебряным призёром, Валентин Громов, представивший модель линкора «Цесаревич», получил бронзовую медаль, Дмитрий Кобзев стал серебряным призёром в классе С-3-Ю с фрагментом палубы противолодочного корабля, Сергей Гончар занял 4-е место и получил диплом 3-й степени за набранные баллы.



Особой чести был удостоен Михаил Прокопьев. Ему был вручен значок и удостоверение мастера по судомоделизму за результаты на чемпионате мира, прошедшем в прошлом году в Калининграде. Также двое воспитанников Виктора Леонидовича стали кандидатами в сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Болгарии.



Поездка принесла не только отличные результаты в соревновании, но открыла новые возможности в творчестве – ребята посетили мастер-классы ведущих судомоделистов России, побывали с экскурсиями по Москве.



Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: gbjyth просмотров: 104

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 14 | закрыть