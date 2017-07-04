Юные умы Поморья поборются за титул финансиста на всероссийской олимпиаде

Старшеклассников Поморья приглашают принять участие во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.

В наступающем учебном году олимпиада будет проводиться уже в тринадцатый раз. С каждым годом её популярность растёт. Для участия в XII олимпиаде зарегистрировались более 8 200 человек из 84 регионов России, что является абсолютным рекордом за все время её проведения.



Победители и призёры олимпиады получают дипломы и свидетельства, финалисты – возможность бесплатного участия в семинаре «Базовый курс по рынку ценных бумаг», который проводит фонд «Институт фондового рынка и управления».



Олимпиада проводится Национальным институтом финансовых рынков и управления, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, фондом «Институт фондового рынка и управления», общественной организацией потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» при поддержке Центрального банка РФ и Сбербанка России.



Участников финала также пригласят на заключительный (очный) этап межрегиональной экономической олимпиады школьников имени Н.Д. Кондратьева без прохождения отборочного этапа.



Победителями становятся сильнейшие, но каждый участник приобретает знания, необходимые не только в профессии финансиста, но и в жизни – ведь мы живем в рыночной экономике и являемся потребителями товаров и услуг.



Олимпиада проводится в три этапа:

I этап – открытый заочный конкурс. Проводится в форме тестирования в ноябре;

II этап – творческий заочный конкурс. Проводится в форме написания эссе в декабре–январе;

III этап – финал. Проводится в Москве или Московской области в конце марта, состоит из трёх этапов: тестирования, письменной работы и блиц-игры.

Регистрация участников осуществляется на сайте всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг с мая до середины октября.



По вопросам организации регистрации участников можно обращаться по телефону: (495) 369-04-02 (добавочный 5, Наталья Алексеевна Медведева) или по электронной почте: medvedeva@ifru.ru.