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Общество | Главные новости

Юные жители Поморья могут отправить письма диким животным накануне Нового года

сегодня 11:42
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Нацпарки «Кенозерский» и «Онежское Поморье» предлагают учителям, педагогам и просветителям региона поспособствовать заповедной территории в реализации межрегионального эколого-просветительского проекта «Письма животным».
 
 
 
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В ходе инициативы, куратором которой на территории Архангельской области выступает Парк, организуется переписка детей с интересующими их животными, в том числе – редкими и исчезающими видами, включенными в приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть».

Поинтересоваться, как живется, например, зайцу в зимнем лесу, могут дети дошкольного возраста и школьники с первого по пятый класс, а также члены их семей.

Каждый участник переписки со зверем или птицей получит ответ на фирменном бланке и в красочном конверте. За ответы со стороны животных будут отвечать специалисты национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» и волонтеры - студенты профильных специальностей САФУ.

Планируется, что благодаря проекту детям будет легче усвоит научные понятия, взятые из учебников по экологии, но поданные в игровой форме. Учителя начальной школы и дошкольных учреждений в свою очередь после реализации проекта «получат» детей, более активно интересующихся миром дикой природы. Все вышеперечисленное в итоге приведет к формированию бережного отношения к природе и окружающему миру у подрастающего поколения.

Одними из первых для участия в проекте откликнулись школы населенных пунктов, находящихся в границах Парка. Письма для лебедя, белки и других представителей фауны были собраны в Волошевской школе из Почи и в общеобразовательной школе в Лопшеньге на Онежском полуострове. К слову, к участию в проекте ребят из «Онежского Поморья» пригласил кит Белуха.

Лучшие письма для животных из Архангельской области будут отправлены в оргкомитет проекта. Прошедшие еще один отбор, лучшие 200 посланий со всей России попадут на сайт проекта. 50 самых-самых лучших будут опубликованы во втором издании книги «Письма животным».

Куратором проекта на территории Архангельской области выступает отдел экологического просвещения ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»:

- г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, 78, тел. 8 (8182) 20-65-72, E-mail: ecoedu@kenozero.ru

и национальный парк «Онежское Поморье»:

- г. Северодвинск, ул. Бойчука, 3, офис 421, тел. 8 921 0816112, E-mail: ecopomor@kenozero.ru.

 
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kemastreet
14.12.17
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