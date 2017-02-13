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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Южные округа стали первыми в новой серии рабочих поездок Игоря Годзиша

На минувших выходных градоначальник посетил с рабочими поездками два округа: Варавино-Фактория и Майская горка.

В районе Нового поселка планируется благоустройство разворотной площадки для автобусов: возможности расширения территории площадки на месте рассмотрели Игорь Годзиш, его заместители и депутаты городского совета. Напротив площадки близится к завершению строительство четырех социальных домов, в которые вскоре переедут жители аварийного фонда. Для них нужно предусмотреть удобное расположение автобусных остановок и продумать пешеходные подходы к ним – такое поручение дал градоначальник.

Сквер им. А. Грачева вошел в программу поездки, поскольку местные жители обращались в Администрацию, обеспокоенные предстоящим строительством по соседству многоэтажного жилого дома.

- Чтобы у общественности было четкое представление о том, какая застройка здесь планируется, достаточно изготовить 3D-презентацию, показать ее на заседании Общественного совета округа, на рабочих встречах и слушаниях. Это позволит избежать ненужного волнения, - обратился к представителю застройщика Игорь Годзиш.

Активизировалась работа по благоустройству в округе Майская горка: парк на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Чкалова уже несколько лет опекает ТОС «Первый», ООО УК 3 «Наш Дом-Архангельск» планирует участвовать в проектах по формированию комфортной городской среды, а Эколого-биологический лицей готовится облагородить прилегающую территорию многочисленными цветниками. Муниципалитет со своей стороны готов оказать необходимую поддержку данным проектам.

Традиционно рабочие поездки по округам завершаются круглым столом, за которым собирается активная общественность и представители бизнеса. Так, о перспективах работы Архангельского водорослевого комбината рассказал Главе города советник генерального директора Архангельского водорослевого комбината Дмитрий Ридкокаша. Руководство комбината намерено увеличить добычу водорослей и расширить ассортимент готовой продукции, заняться продвижением товаров на розничном рынке и в ближайшее время открыть 7-8 отделов в торговых центрах и собственных небольших магазинов. Игорь Годзиш поручил своему заместителю по вопросам экономического развития и финансам Даниилу Шапошникову оказывать содействие бизнесу, занимающемуся производством оздоровительной продукции, которая может стать одним из брендов Архангельска.

  
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просмотров: 144
дата: 13.02.17 | 13:49
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