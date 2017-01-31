Российская ассоциация аптечных сетей подсчитала, что после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами к 2018 году отдельные лекарства могут подорожать на 20%.

Механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя дополнительных затрат на новое оборудование.

Для оптового и розничного звеньев требуется как минимум прибор для считывания QR-кода, а по всей товаропроводящей цепи — дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение.

В Росздраве сообщили, что эксперимент по маркировке лекарств стартует уже 1 февраля, а обязательными QR-коды на лекарствах планируется сделать с 1 января 2018 года.

В ведомстве уточнили, что в пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, 4 крупнейших фармацевтических дистрибутора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами, - сообщают "Известия".