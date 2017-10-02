Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
01.10.17
1742
01.10.17
1664
01.10.17
864
01.10.17
521
30.09.17
435
30.09.17
424
30.09.17
338
реклама
реклама
Новости компаний
01.10.17
228
30.09.17
227
30.09.17
213
30.09.17
200
30.09.17
198
30.09.17
183
30.09.17
138
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Скрывавший «терминальную стройку» забор у МРВ в Архангельске уберут к концу недели

сегодня 14:56
181 0
Срок, отведенный застройщику на демонтаж одного из транспортно-пересадочных терминалов, истек 1 октября. Однако мусор и забор ещё остаются на территории, они должны исчезнуть к концу недели.
 >
Новости по теме
Транспортный терминал на МРВ превратился в груду строительного мусора
Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
Снос одного из терминалов перед морвокзалом в Архангельске откладывается на месяц
Еще новости по теме

Само здание терминала разобрано полностью. В настоящий момент за строительным ограждением скрывается большая груда арматуры и остатков бетонных конструкций.

По словам представителей администрации Архангельска, в связи с погодными условиями и с технологическими сложностями при разборе сооружения застройщик не смог уложиться в обозначенный срок по вывозу мусора. До конца недели участок будет окончательно зачищен, а забор убран, уверяют в мэрии.

В дальнейшем на месте стройплощадки будет выполнено благоустройство, проект которого находится на рассмотрении в департаменте градостроительства.

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"

181 0
0 0
 >
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Трое парней под покровом тьмы взломали дверь в один из корпусов САФУ
Новости по теме | Общество
 
Транспортный терминал на МРВ превратился в груду строительного мусора
Транспортный терминал на МРВ превратился в груду строительного мусора
На площади у Морского речного вокзала в Архангельске рабочие завершают демонтаж здания одного из транспортных терминалов. В соответствии с графиком к концу недели площадь должна быть освобождена от постройки.
28.09.17 22:39
1606 2
Andy10: Дело сделано. Наступило всеобщее благополучие....
 
Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
Темпы производства работ 14 сентября лично проинспектировал глава города Игорь Годзиш. Увиденное позволяет говорить о том, что демонтаж спорного объекта будет произведен к октябрю.
15.09.17 00:03
4205 7
Николай К.: Boater, эти морды ( пардон лица) государевыми грамотами обложились и за тысячу с лишним...
 
Снос одного из терминалов перед морвокзалом в Архангельске откладывается на месяц
Снос одного из терминалов перед морвокзалом в Архангельске откладывается на месяц
Застройщик подписал соглашение с администрацией Архангельска о переносе сроков демонтажа объекта. К октябрю терминал, который располагается ближе к Дворцу Спорта, должен быть полностью ликвидирован.
01.09.17 15:38
1596 3
Vadimych: Потому что он-Жорик. А был бы каким -нибудь Жоржем Гамлетовичем Абрамяном-тогда ж...
 
Прокуратура настаивает на сносе новых зданий пассажирского терминала в Архангельске
Прокуратура настаивает на сносе новых зданий пассажирского терминала в Архангельске
В Архангельске не утихают дискуссии вокруг строительства современного транспортно-пересадочного терминала в районе морского речного вокзала. Городская прокуратура настаивает на сносе практически готовых зданий, несмотря на все имеющиеся разрешения.
05.03.16 14:09
6026 19
ostolop: Госбанк должен вмешаться, а то теперь на 500-ю купюру придется дорисовывать эти ящики...
 
Представители власти и бизнеса обсудили новый облик площади у МРВ в Архангельске
Представители власти и бизнеса обсудили новый облик площади у МРВ в Архангельске
25 марта в правительстве области состоялось заседание согласительной комиссии, созданной решением уполномоченного при губернаторе по защите прав предпринимателей. Главной темой встречи стала инициатива мэрии Архангельска по освобождению земельных...
26.03.14 13:45
3289 17
Katrina29: Слова-слова... По итогу раньше Архангельск был портовый город, было производство и...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080