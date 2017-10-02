Скрывавший «терминальную стройку» забор у МРВ в Архангельске уберут к концу недели
сегодня 14:56
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Срок, отведенный застройщику на демонтаж одного из транспортно-пересадочных терминалов, истек 1 октября. Однако мусор и забор ещё остаются на территории, они должны исчезнуть к концу недели.
Само здание терминала разобрано полностью. В настоящий момент за строительным ограждением скрывается большая груда арматуры и остатков бетонных конструкций.
По словам представителей администрации Архангельска, в связи с погодными условиями и с технологическими сложностями при разборе сооружения застройщик не смог уложиться в обозначенный срок по вывозу мусора. До конца недели участок будет окончательно зачищен, а забор убран, уверяют в мэрии.
В дальнейшем на месте стройплощадки будет выполнено благоустройство, проект которого находится на рассмотрении в департаменте градостроительства.
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