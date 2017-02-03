Установившаяся в Поморье морозная погода сохранится и в выходные дни. По информации Архангельского Гидрометцентра, температура воздуха составит -10,-15, при прояснениях -20,-25, в воскресенье до -30 градусов.

Наиболее существенное понижение температуры воздуха ожидается уже с воскресенья на понедельник и в начале следующей недели.

Столбики термометров опустятся до -25,-30, при прояснениях до -33,-37, днем ожидается -17, -22 градуса мороза, на юге - юго-востоке области -25,-28. Осадков не ожидается.

С середины недели характер погоды начнет меняться. В большинстве районов пройдет снег. Температура воздуха будет кратковременно повышаться, в северных районах возможно до оттепели. К следующим выходным снова ожидается понижение температуры.