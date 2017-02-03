Наиболее существенное понижение температуры воздуха ожидается уже с воскресенья на понедельник и в начале следующей недели.
Столбики термометров опустятся до -25,-30, при прояснениях до -33,-37, днем ожидается -17, -22 градуса мороза, на юге - юго-востоке области -25,-28. Осадков не ожидается.
С середины недели характер погоды начнет меняться. В большинстве районов пройдет снег. Температура воздуха будет кратковременно повышаться, в северных районах возможно до оттепели. К следующим выходным снова ожидается понижение температуры.