Архангельск: Общество

фото, видео с места события К весне электронные проездные получат порядка 25 тысяч архангельских льготников Уже около 9 тысяч горожан получили проездные карты, по которым с весны этого года будет осуществляться бесплатный проезд для льготников на городских автобусах. Планируется, что до 1 марта социальные проездные получат еще 16 тысяч северян.



Буквально через месяц ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также лица в возрасте 70 лет и старше смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте только по электронным социальным картам.



МУП «АППП» уже приступило к выдаче платиковых проездных льготным категориям граждан. К концу января выдано почти 9 тысяч штук. До конца зимы планируется распространить еще порядка 16 тысяч электронных карт.



По словам начальника управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства администрации Архангельска Алексея Потолова, в городе ориентировочно 35 тысяч льготников, однако пользуется данными услугами в течение года примерно 23-24 тысячи человек. С учетом этого и рассчитан тираж «пластика». Выдача проездных карт ведется во всех округах города.



В перспективе данные карты должны стать универсальными: их предполагается использовать не только в общественном транспорте. С марта кондукторы в общественном транспорте Архангельска в обязательном порядке вооружатся валидаторами – устройствами для работы с электронными проездными. Такие карты уже выдают льготным категориям граждан для замены бумажных талонов.Буквально через месяц ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также лица в возрасте 70 лет и старше смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте только по электронным социальным картам.МУП «АППП» уже приступило к выдаче платиковых проездных льготным категориям граждан. К концу января выдано почти 9 тысяч штук. До конца зимы планируется распространить еще порядка 16 тысяч электронных карт.По словам начальника управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства администрации Архангельска Алексея Потолова, в городе ориентировочно 35 тысяч льготников, однако пользуется данными услугами в течение года примерно 23-24 тысячи человек. С учетом этого и рассчитан тираж «пластика». Выдача проездных карт ведется во всех округах города.В перспективе данные карты должны стать универсальными: их предполагается использовать не только в общественном транспорте. версия для печати просмотров: 89

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