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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

К весне электронные проездные получат порядка 25 тысяч архангельских льготников

Уже около 9 тысяч горожан получили проездные карты, по которым с весны этого года будет осуществляться бесплатный проезд для льготников на городских автобусах. Планируется, что до 1 марта социальные проездные получат еще 16 тысяч северян.
С марта кондукторы в общественном транспорте Архангельска в обязательном порядке вооружатся валидаторами – устройствами для работы с электронными проездными. Такие карты уже выдают льготным категориям граждан для замены бумажных талонов.

Буквально через месяц ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также лица в возрасте 70 лет и старше смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте только по электронным социальным картам.

МУП «АППП» уже приступило к выдаче платиковых проездных льготным категориям граждан. К концу января выдано почти 9 тысяч штук. До конца зимы планируется распространить еще порядка 16 тысяч электронных карт.

По словам начальника управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства администрации Архангельска Алексея Потолова, в городе ориентировочно 35 тысяч льготников, однако пользуется данными услугами в течение года примерно 23-24 тысячи человек. С учетом этого и рассчитан тираж «пластика». Выдача проездных карт ведется во всех округах города.  

В перспективе данные карты должны стать универсальными: их предполагается использовать не только в общественном транспорте. 
 
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просмотров: 89
дата: 25.01.17 | 00:19
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