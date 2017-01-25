С марта кондукторы в общественном транспорте Архангельска в обязательном порядке вооружатся валидаторами – устройствами для работы с электронными проездными. Такие карты уже выдают
льготным категориям граждан для замены бумажных талонов.
Буквально через месяц ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также лица в возрасте 70 лет и старше смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте только по электронным социальным картам.
МУП «АППП» уже приступило к выдаче платиковых проездных льготным категориям граждан. К концу января выдано почти 9 тысяч штук. До конца зимы планируется распространить еще порядка 16 тысяч электронных карт.
По словам начальника управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства администрации Архангельска Алексея Потолова, в городе ориентировочно 35 тысяч льготников, однако пользуется данными услугами в течение года примерно 23-24 тысячи человек. С учетом этого и рассчитан тираж «пластика». Выдача проездных карт ведется во всех округах города.
В перспективе данные карты должны стать универсальными: их предполагается использовать не только в общественном транспорте.