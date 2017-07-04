Кабинет трудовой терапии появится в архангельской больнице

Кабинет социально-бытовой адаптации - термин «эрготерапия» в России пока употребляется не часто.Слово «эрготерапия» происходит от латинского ergon - труд, занятие, и греческого therapia– лечение. Таким образом, эрготерапия – это исцеление через деятельность. Именно эту главную цель ставит инициатор проекта – Социальный кластер Архангельской области при поддержке Архангельской областной клинической больницы и Северного государственного медицинского университета – восстановить утраченные двигательные функции, заново адаптировать пациентов, перенёсших инсульт, инфаркт миокарда и подобные заболевания, к нормальной жизни, помочь им достичь максимальной самостоятельности и независимости в быту.По мнению главного врача областной больницы Игоря Печина, такую помощь должны и могут получать жители всей Архангельской области, особенно отдаленных ее территорий, а медицинский персонал районных и городских клиник региона должен обладать методиками эрготерапии и применять их. В условиях, когда инсульт и инфаркт миокарда стремительно молодеет, владение методиками не просто важно, а жизненно необходимо. При этом плюсы получат не столько медики, сколько пациенты и их близкие.Открытие нового кабинета эрготерапии состоится 6 июля в 11.10 часов в 1-м неврологическом отделении Архангельской областной клинической больницы по адресу: пр. Ломоносова, 292.