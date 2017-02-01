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Архангельск: Общество

     

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Кабмин выбирает момент для объявления о повышении пенсионного возраста

Вопрос о повышение пенсионного возраста со стороны правительства уже можно считать решенным. В настоящее время в кабмине обсуждается, на сколько именно нужно отодвинуть рубеж выхода на отдых, а также когда именно обнародовать информацию об этом.

Сообщение о повышении возраста выхода на пенсию может быть сделано в 2018 году, после формирования нового правительства. Этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года.

По вопросу новой планки выхода на покой существует несколько точек зрения. Согласно одному из проектов у мужчин она будет установлена на уровне 65 лет, у женщин – 63 лет. При этом повышать пенсионный возраст предполагается на шесть месяцев в год. Другая инициатива предполагает установление равного срока выхода на пенсию – 63 года.

Соцблок в правительстве выступает за сохранение дистанции в пять лет между мужчинами и женщинами, хотя многие уже считают эту разницу устаревшей.

По мнению аналитиков, в пользу приравнивания женского пенсионного возраста к мужскому говорит то, что большинство пенсионеров в настоящее время это женщины. При этом из-за меньшего стажа они и пенсии получают в среднем на 4,5% меньше, чем сильный пол, - сообщают "Известия". 

  
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просмотров: 201
дата: 01.02.17 | 09:49
комментариев: 4
0 0
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Комментарии пользователей
Владимир С. (3)
Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) №102, принятая в 1952году наша страна до сих пор не ратифицировала.
01.02.17
10:44
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Logik (2)
Пенсионный возраст необходимо сокращать! Во времена роботизации, а это неизбежный процесс, будут сокращаться рабочие места для людей. Государству намного выгоднее содержать пенсионеров, чем безработных, среди которых больше процент маргиналов :)
01.02.17
10:03
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
kemastreet (1)
Момент упущен! На Новый год надо было пока все в наркозе.
01.02.17
09:54
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