Вопрос о повышение пенсионного возраста со стороны правительства уже можно считать решенным. В настоящее время в кабмине обсуждается, на сколько именно нужно отодвинуть рубеж выхода на отдых, а также когда именно обнародовать информацию об этом.

Сообщение о повышении возраста выхода на пенсию может быть сделано в 2018 году, после формирования нового правительства. Этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года.

По вопросу новой планки выхода на покой существует несколько точек зрения. Согласно одному из проектов у мужчин она будет установлена на уровне 65 лет, у женщин – 63 лет. При этом повышать пенсионный возраст предполагается на шесть месяцев в год. Другая инициатива предполагает установление равного срока выхода на пенсию – 63 года.

Соцблок в правительстве выступает за сохранение дистанции в пять лет между мужчинами и женщинами, хотя многие уже считают эту разницу устаревшей.

По мнению аналитиков, в пользу приравнивания женского пенсионного возраста к мужскому говорит то, что большинство пенсионеров в настоящее время это женщины. При этом из-за меньшего стажа они и пенсии получают в среднем на 4,5% меньше, чем сильный пол, - сообщают "Известия".