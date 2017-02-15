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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Качество возводимого социального жилья в Онежском районе вызывает вопросы

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта оценили, как идет строительство социальных домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Онежском районе.

Так, в городе Онега в настоящее время строители приступили к возведению трех каркасно-панельных домов.

Во время осмотра экспертами регионального отделения ОНФ строительных площадок там была задействована сваебойная техника, поддерживался высокий темп работ. По мнению общественников, дома сдадут вовремя, к сентябрю, если подрядчик откажется от простоев. Также представители Народного фронта осмотрели наружные, несущие и ограждающие конструкции строящегося двухэтажного многоквартирного жилого дома по улице Ленина, 104 в муниципальном образовании Малошуйское.

В ходе осмотра эксперты ОНФ пришли к выводу, что уже на начальной стадии строительства допущены существенные нарушения. Так, фундаменты выполнены с грубым отклонением от проекта и не обеспечивают надежную эксплуатацию цокольного перекрытия и внутренних стен здания. Отклонение от проекта имеют цокольное перекрытие, сетевое ограждение, оконные проемы, крыльца, техническое подполье. Устройство техподполья по проекту должно быть 1,58 м, в действительности же оно имеет высоту не более 1 м, что не обеспечит условия для осмотра его при ремонте систем канализации и водоснабжения. Крыльца не обеспечивают безопасную эксплуатацию при эвакуации, так как при креплении окладных брусьев использованы опорные карманы на шести саморезах из черного металла.

«Дом в поселке Малошуйка строят не должного качества, а главное – с отклонением от проекта, – подчеркнул член регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Альбицкий. – Дефекты обнаружены, начиная со свайных фундаментов. Ряд свай спилены под отметку на 175 мм ниже общих отметок остальных свай. На этих участках выполнены дополнительные подбалки из бруса 200*200 мм. Консольные участки подбалок не скреплены с основным окладным брусом. И вот такой дом собираются сдать в эксплуатацию весной 2017 г.

Региональное отделение ОНФ будет добиваться от властей устранения всех зафиксированных дефектов и подготовит соответствующие обращения в профильные ведомства».

  
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просмотров: 113
дата: 15.02.17 | 13:30
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