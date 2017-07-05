Каждый двенадцатый архангелогородец во время перерыва на работе делает разминку

Всем известен факт: чтобы добиться максимальной продуктивности на работе нужно делать небольшие перерывы. Архангелогородцы тратят освободившиеся минуты на «прогулки» по соцсетям, чаепития, чтение и даже прогулки.

Сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил 860 жителей Архангельска, чтобы узнать, на что горожане отвлекаются во время рабочего дня.

74% жителей Архангельска во время рабочего дня делают перерывы. А вот 6% опрошенных посетовали – они настолько загружены, что не могут отвлекаться на отдых.

Специалисты по тайм-менеджменту считают, что лучше всего восстанавливают силы короткие перерывы, которые желательно проводить подальше от рабочего места, компьютера и прочих электронных устройств. Однако, жители Архангельска напротив, считают гаджеты отличным способом сделать передышку в течение рабочего дня. 78% горожан во время перерывов листают социальные сети или сидят в Интернете. При этом больше половины опрошенных регулярно сидят «ВКонтакте».

Что еще помогает горожанам переключиться с рабочего процесса? 57% ходят на перекусы или чаепития, 48% общаются с коллегами, треть предпочитают пойти прогуляться, четверть делают перекуры. Каждый шестой слушает музыку, смотрит видеоролики на YouTube или читает книги, а каждый двенадцатый делает разминку.

Опрос показал, что даже частые перерывы не сказываются на производительности Архангелогородцев. 73% горожан успевают сделать всю работу, запланированную на день. Чуть меньше четверти опрошенных признались, периодически они все-таки задерживаются на рабочем месте. И только 3% жителей города ничего не успевают в течение дня – им приходится работать по вечерам и в выходные дни.