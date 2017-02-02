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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Каждый третий архангелогородец хотя бы раз приходил на работу подшофе

Аналитики выяснили, представители каких профессий в столице Поморья чаще остальных позволяют себе алкоголь на рабочем месте. Самыми пьющими профессиями в областном центре оказались строители и руководители.

По данным службы исследований Зарплата.ру, почти половина архангелогородцев (48%) работе не пьют, 42% позволяют себе спиртное лишь по особым поводам, а 10% могут выпить и без причины.

Среди тех, кто пьет на работе раз в неделю и чаще оказались руководители (12%), технические специалисты (10%) и строители (9%).

Любопытно, что чаще всего архангелогородцы пьют на работе шампанское (47%). Больше трети опрошенных горожан (37%) предпочитают пить с коллегами вино, еще треть (33%) – коньяк, 29% выбирают водку, а еще 16% пьют на рабочем месте пиво.

Почти треть жителей Архангельска признались, что им случалось приходить на работу не протрезвев. Большинство же опрошенных горожан (67%) никогда не допускали такой ситуации в своей жизни.

В ходе исследования стало ясно, что самыми пьющими архангелогородцы считают представителей рабочих специальностей. Так, на вопрос: «Люди какой профессии, по вашему мнению, чаще всего употребляют алкоголь?» горожане чаще других называли грузчиков, сантехников и слесарей. На втором месте по упоминанию – медицинские работники, на третьем – полицейские. Также многие жители Архангельска отмечали, что употребление алкоголя зависит от человека, а не от профессии.  

  
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просмотров: 177
дата: 02.02.17 | 09:53
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