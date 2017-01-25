Коллекторы еще летом прошлого года просили дать им право узнавать об оружии граждан. По их мнению, наличие огнестрельного оружие говорит о ценностях, которые им охраняются, а, значит, о возможностях вернуть долг. Да и само оружие стоит недешево.

Эксперты считают, что проблема надумана. Оружие используется не для охраны имущества, а для охоты и спортивной стрельбы, - сообщают "Известия".

Да и опасения о безопасности напрасны, если коллекторы действуют в рамках закона.

«В стране зарегистрировано оружие у 4,5 млн граждан из 146,5 млн человек, на каждого из этих 4,5 млн приходится около 1,5 единиц. Из этого числа какое-либо пересечение — коллектор–должник — возможно лишь в 5% случаев», – подсчитала президент коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева.