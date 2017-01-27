Архангельск: Общество

фото, видео с места события Коммунальным беззаконием няндомского депутата заинтересовался муниципальный Совет В редакцию News29 обратились депутаты муниципального Совета «Няндомское». Народные избранники попросили опубликовать фамилию героя нашей публикации, посвященной коммунальному беззаконию в отдельно взятом доме.



Напомним, в материале рассказывается о фактах финансовых злоупотреблений бывшего председателя ТСЖ, ставшего впоследствии депутатом, его неэтичном отношении к жильцам дома.



К слову, обращение

Причина такой просьбы, по мнению членов муниципального Совета, состоит в том, что замалчивание имени бросает тень на всех няндомских депутатов.К слову, обращение жителей няндомской пятиэтажки , жалующихся на депутата Ирину Хандрикову, уже поступило в муниципальный Совет. Документ находится на рассмотрении, о его результатах будет сообщено дополнительно. версия для печати просмотров: 121

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