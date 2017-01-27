Причина такой просьбы, по мнению членов муниципального Совета, состоит в том, что замалчивание имени бросает тень на всех няндомских депутатов.
Напомним, в материале рассказывается о фактах финансовых злоупотреблений бывшего председателя ТСЖ, ставшего впоследствии депутатом, его неэтичном отношении к жильцам дома.
К слову, обращение жителей няндомской пятиэтажки
, жалующихся на депутата Ирину Хандрикову, уже поступило в муниципальный Совет. Документ находится на рассмотрении, о его результатах будет сообщено дополнительно.