Компания Аэрофлот отменила рейс Москва - Архангельск

13 июля в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево были отменены 14 рейсов. Кроме Архангельска в список попали такие города, как Париж, Берлин, Краснодар, Прага и другие.

Как сообщается на сайте авикомпании, все пассажирам отмененных рейсов предоставлена возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.



В дополнении к отмененным рейсам изменено время вылета в города Краснодар, Воронеж, Ставрополь, Набержные Челны, Минск, Франкфурт, Мюнхен.

В авиакомпании просят пассажиров и встречающих учитывать данную информацию и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.



Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.