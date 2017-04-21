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Архангельск: Общество

     

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Конкурс «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска» расширен новыми проектами

20 апреля 2017 года состоялось заседание оргкомитета конкурса «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска». Принято решение развивать проекты по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями.
В числе главных вопросов повестки - обсуждение предпроектных идей, большинство из которых было посвящено культуре.  Среди них – более десятка решений: от создания арт-объекта до выпуска компакт-диска.

Вторым направлением обсуждения стало создание условий для интересного проведения свободного времени (работа веревочного парка, клуб настольных игр, ночь искусств).

Были предложены решения и в сфере благоустройства городской среды - футбольный стадион у одной из школ Новодвинска, цветочный парк и т.д.

Организаторы конкурса рассчитывают увидеть эти идеи в виде заявки по форме 1 - скачать ее можно на странице www.appm.ru

 Кроме вопросов по направлениям (работа экспертов, сайта конкурса, информирования об условиях конкурса, работе консультантов будущих проектов, общих вопросов) было обсуждено предложение по расширению номинаций конкурса, которое полностью поддержал организатор – Архангельский ЦБК.

В частности, внесено положение о возможности участия социально-ответственного бизнеса в конкурсе как партнера проектов, проектных команд и инициаторов проектных идей.

Кроме того, номинацию конкурса «Городская среда» инициатор решил расширить формулировкой - «Создание условий для развития безбарьерной среды в Новодвинске» с целью поддержки проектов по созданию условий доступности людям с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. 

Приглашаем потенциальных инициаторов проекта и всех заинтересованных в реализации идей конкурса!

Подробнее по ссылке vk.com
  
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просмотров: 110
дата: 21.04.17 | 19:34
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