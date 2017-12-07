Конституционный суд России поставил точку в споре о начислении «северных»

С января 2018 года все жители северных районов страны могут рассчитывать на начисление соответствующих надбавок сверх МРОТ.

В Конституционном суде закончилось рассмотрение обращения работников образования из северных районов, которые были недовольны начислением надбавок за работу в особых климатических условиях. Зарплата педагогов не доходит до МРОТ, а превышает его только при начислении «северных»надбавок.

Конституционный суд постановил, что северные надбавки и другие выплаты за работу в особых климатических условиях должны начисляться работникам сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Судья Владимир Ярославцев после заседания назвал решение суда «восстановлением справедливости». В беседе с журналистами он также выразил надежду, что постановление в ближайшие месяцы изменит жизнь населения северных регионов. «С января 2018 года, я надеюсь, это будет приведено в исполнение», - сказал Ярославцев, добавив, что это может произойти раньше, в декабре 2017 года.

В Архангельской области профсоюзы давно выступают на начисление «северных» сверх МРОТ. С новой силой спор разгорелся в начале года, когда Архангельский областной суд признал законным включение «северных» в МРОТ .

В пресс-службе Федерации профсоюзов Архангельской области пока осторожно комментируют это решение, так как самого текста постановления суда им ещё не поступало. Как только это произойдет, позиция профсоюзов сразу же будет озвучена.