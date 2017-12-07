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Общество | Главные новости

Конституционный суд России поставил точку в споре о начислении «северных»

вчера 16:03
2006 0
С января 2018 года все жители северных районов страны могут рассчитывать на начисление соответствующих надбавок сверх МРОТ.
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Фото: hilook.ru
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В Конституционном суде закончилось рассмотрение обращения работников образования из северных районов, которые были недовольны начислением надбавок за работу в особых климатических условиях. Зарплата педагогов не доходит до МРОТ, а превышает его только при начислении «северных»надбавок.

Конституционный суд постановил, что северные надбавки и другие выплаты за работу в особых климатических условиях должны начисляться работникам сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Судья Владимир Ярославцев после заседания назвал решение суда «восстановлением справедливости». В беседе с журналистами он также выразил надежду, что постановление в ближайшие месяцы изменит жизнь населения северных регионов. «С января 2018 года, я надеюсь, это будет приведено в исполнение», - сказал Ярославцев, добавив, что это может произойти раньше, в декабре 2017 года.

В Архангельской области профсоюзы давно выступают на начисление «северных» сверх МРОТ. С новой силой спор разгорелся в начале года, когда Архангельский областной суд признал законным включение «северных» в МРОТ .

В пресс-службе Федерации профсоюзов Архангельской области пока осторожно комментируют это решение, так как самого текста постановления суда им ещё не поступало. Как только это произойдет, позиция профсоюзов сразу же будет озвучена.

2006 0
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Конституционный суд России поставил точку в споре о начислении «северных»
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