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Общество | Главные новости

Кошмар на улице Трамвайной в Архангельске поразил очевидцев своей жестокостью

сегодня 13:59
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Накануне вечером в одной из квартир на улице Трамвайной был убит 39-летний архангелогородец. Его тело убийца пытался выбросить из окна. Есть очевидцы.
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Фото: informvest.net
По предварительной информации, 27-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому. Вместе они распивали алкоголь. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры ударил подручными предметами по голове своего приятеля. От полученных травм гость скончался на месте преступления.
 
В настоящее время проводятся следствие. Назначены экспертизы, проводятся допросы, в том числе очевидцев, наблюдавших, как мужчина пытался сбросить тело из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже.
 
В ходе допроса архангелогородец не смог объяснить свои действия, сославшись на сильное алкогольное опьянение.
 
Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении убийцы под страду, - сообщили в региональном следственном управлении СКР. 
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Кошмар на улице Трамвайной в Архангельске поразил очевидцев своей жестокостью
Кошмар на улице Трамвайной в Архангельске поразил очевидцев своей жестокостью
Накануне вечером в одной из квартир на улице Трамвайной был убит 39-летний архангелогородец. Его тело убийца пытался выбросить из окна. Есть очевидцы.
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