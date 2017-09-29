Кошмар на улице Трамвайной в Архангельске поразил очевидцев своей жестокостью

Накануне вечером в одной из квартир на улице Трамвайной был убит 39-летний архангелогородец. Его тело убийца пытался выбросить из окна. Есть очевидцы.

По предварительной информации, 27-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому. Вместе они распивали алкоголь. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры ударил подручными предметами по голове своего приятеля. От полученных травм гость скончался на месте преступления.В настоящее время проводятся следствие. Назначены экспертизы, проводятся допросы, в том числе очевидцев, наблюдавших, как мужчина пытался сбросить тело из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже.В ходе допроса архангелогородец не смог объяснить свои действия, сославшись на сильное алкогольное опьянение.Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении убийцы под страду, - сообщили в региональном следственном управлении СКР.