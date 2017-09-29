Кошмар на улице Трамвайной в Архангельске поразил очевидцев своей жестокостью
сегодня 13:59
26
0
Накануне вечером в одной из квартир на улице Трамвайной был убит 39-летний архангелогородец. Его тело убийца пытался выбросить из окна. Есть очевидцы.
По предварительной информации, 27-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому. Вместе они распивали алкоголь. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры ударил подручными предметами по голове своего приятеля. От полученных травм гость скончался на месте преступления.
В настоящее время проводятся следствие. Назначены экспертизы, проводятся допросы, в том числе очевидцев, наблюдавших, как мужчина пытался сбросить тело из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже.
В ходе допроса архангелогородец не смог объяснить свои действия, сославшись на сильное алкогольное опьянение.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении убийцы под страду, - сообщили в региональном следственном управлении СКР.