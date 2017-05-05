Архангельск: Общество

фото, видео с места события Котлашанка Наталья Щипина признана одной из лучших женщин-руководителей в стране Директор Котласского педагогического колледжа Наталья Щипина стала победителем всероссийского конкурса «Женщина-Лидер. XXI век». Финальная часть форума прошла в Нижнем Новгороде, где и были озвучены итоги соревнований лучших руководителей предприятий и организаций страны.



Конкурс для женщин, занимающих руководящие посты, проходит под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ.



Основная цель таких форумов - выявление и поддержка женщин, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности, занимающихся решением социально значимых проблем, благотворительной деятельностью и общественной работой.



Кроме того, конкурс является инструментом для построения профессиональных и экономических связей между руководителями, обмена наиболее интересным и эффективным управленческим опытом.



Добавим, что северянки уже становились призёрами всероссийского конкурса «Женщина-лидер. XXI век». Например, в 2015 году одной из победительниц оказалась директор архангельского Техникума строительства и городского хозяйства Ольга Журавлёва.

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