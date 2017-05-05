Директор Котласского педагогического колледжа Наталья Щипина стала победителем всероссийского конкурса «Женщина-Лидер. XXI век».
Финальная часть форума прошла в Нижнем Новгороде, где и были озвучены итоги соревнований лучших руководителей предприятий и организаций страны.
Конкурс для женщин, занимающих руководящие посты, проходит под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Основная цель таких форумов - выявление и поддержка женщин, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности, занимающихся решением социально значимых проблем, благотворительной деятельностью и общественной работой.
Кроме того, конкурс является инструментом для построения профессиональных и экономических связей между руководителями, обмена наиболее интересным и эффективным управленческим опытом.
Добавим, что северянки уже становились призёрами всероссийского конкурса «Женщина-лидер. XXI век». Например, в 2015 году одной из победительниц оказалась директор архангельского Техникума строительства и городского хозяйства Ольга Журавлёва.