С 20 июля по 2 сентября 2016 года предприниматель принял от покупателей больше 79 тысяч рублей в счёт оплаты заказов за товары с популярного сайта – книги, одежду, обувь, мелкую бытовую технику и их доставку. Полученные деньги он присваивал себе.

Как пояснили в областной прокуратуре, 35-летний предприниматель был представителем общества «Интернет Решение», занимающегося доставкой товаров с интернет-сайта «OZON.RU».



Известно, что бизнесмен обманул 20 человек. Свою вину мужчина признал, добровольно написал явку с повинной.



Уголовное дело направлено мировому судье участка № 1 Котласского района Архангельской области для рассмотрения.

