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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Котласский бизнесмен обманул интернет-покупателей на 79 тысяч рублей

С 20 июля по 2 сентября 2016 года предприниматель принял от покупателей больше 79 тысяч рублей в счёт оплаты заказов за товары с популярного сайта – книги, одежду, обувь, мелкую бытовую технику и их доставку. Полученные деньги он присваивал себе.
Как пояснили в областной прокуратуре, 35-летний предприниматель был представителем общества «Интернет Решение», занимающегося доставкой товаров с интернет-сайта «OZON.RU».
 
Известно, что бизнесмен обманул 20 человек. Свою вину мужчина признал, добровольно написал явку с повинной.
 
Уголовное дело направлено мировому судье участка № 1 Котласского района Архангельской области для рассмотрения.
  
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просмотров: 198
дата: 05.05.17 | 11:57
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