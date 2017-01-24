Он начнет свою работу в феврале на базе 7-й городской больницы. Главная задача учреждения – оказание гуманитарной помощи беременным и мамам детей от рождения до трех лет, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В кризисном центре «Лепта», созданном по инициативе Архангельской епархии, можно будет получить консультации специалистов с целью получения необходимой материальной помощи, продуктовых и гигиенических наборов. Учреждение, в свою очередь, планирует заключать с женщинами договор о взаимодействии, что позволит, например, получать во временное пользование коляски, кроватки и т.п.

По данным «РИА Новости», сегодня в России действуют 46 кризисных центров с приютами для беременных женщин и матерей с детьми – они расположены по всей стране - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Также в стране работают свыше 60 церковных центров гуманитарной помощи, в течение года их количество должно значительно увеличиться.