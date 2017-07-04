Круизный лайнер премиум-класса «Нотика» в третий раз посетит Архангельск
вчера 17:41
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5 июля судно зайдет в морской порт Архангельск. Пассажиры уже побывали на Соловках, а теперь увидят особенности архангельской жизни у реки Двины.
В регионе гостит очередной круизный лайнер «Нотика». В 2017 году он доставил около 600 туристов из разных стран мира. Это уже его третий визит в Архангельскую область.
В столице Поморья туристы посетят Архангельские Гостиные дворы, Северный морской музей, усадебный дом Е. Плотниковой, музей изобразительных искусств и музей деревянного зодчества «Малые Корелы». Также запланированы пешеходные прогулки по пр. Чумбарова-Лучинского. Кроме того, гостям региона предложат мастер-классы по плетению из бересты.
Отметим, что на прошлой неделе Архангельск принимал
ещё одного гостя с интуристами на борту - пятизвездочный итальянский лайнер «Silver Cloud». Его охрану обеспечивали
бойцы Росгвардии.
18:28