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Общество | Главные новости

Круизный лайнер премиум-класса «Нотика» в третий раз посетит Архангельск

вчера 17:41
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5 июля судно зайдет в морской порт Архангельск. Пассажиры уже побывали на Соловках, а теперь увидят особенности архангельской жизни у реки Двины.
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Фото: vk.com
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В регионе гостит очередной круизный лайнер «Нотика». В 2017 году он доставил около 600 туристов из разных стран мира. Это уже его третий визит в Архангельскую область.

В столице Поморья туристы посетят Архангельские Гостиные дворы, Северный морской музей, усадебный дом Е. Плотниковой, музей изобразительных искусств и музей деревянного зодчества «Малые Корелы». Также запланированы пешеходные прогулки по пр. Чумбарова-Лучинского. Кроме того, гостям региона предложат мастер-классы по плетению из бересты. 

Отметим, что на прошлой неделе Архангельск принимал ещё одного гостя с интуристами на борту - пятизвездочный итальянский лайнер «Silver Cloud». Его охрану обеспечивали бойцы Росгвардии. 
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Лучший комментарий
Boater
04.07.17
18:28
Нацгвардейцы готовы, мушкеты надраены?
 
+ +1 -
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Fialka для Vadimych
04.07.17
20:43
Прикол был бы, если бы это как раз иностранные туристы обнаружили... Японцы же вон везде с дозиметрами ходят.
 
+ 0 -
Boater для Vadimych
04.07.17
20:09
Ага, в начале июня в Питер за ним сгонял, вот только освидетельствование сегодня утром прошел, и сразу прокатились с сыном.
 
+ 0 -
Vadimych для Boater
04.07.17
18:44
Можно поздравить с покупочкой? ) У нас тут тоже с утра дивные погоды стояли. Потом чё-то как то помрачнело. Да мы и недалече от вас то и болтаемся )
 
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