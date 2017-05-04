Найденный на месторождении имени В. Гриба алмаз получил имя «Архангел Михаил». Об этом заявил губернатор Поморья Игорь Орлов на своей стреничке в соцсети.

Сегодня глава региона вместе с президентом «ЛУКойла» Вагитом Алекперовым обсудили итоги конкурса и рассмотрели все варианты предложенных названий. В итоге было выбрано имя «Архангел Михаил».

«Областной центр и весь регион названы в честь Архистратига. Изображение архангела присутствует на официальных символах региона. Есть что-то глубокое символичное в том, что один из крупнейших алмазов, добытых в нашей стране, будет носить имя святого заступника Архангельской области», - прокомментировал решение Игорь Орлов.

Свое благословение дал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

Напомним, алмаз весом 181,68 карат был найден на месторождении имени В. Гриба в Мезенском районе в феврале 2017 года. В России в XXI веке добыто только пять алмазов, чей вес превышает 180 карат. Кристалл «Архангел Михаил» является самым крупным за всю историю алмазодобычи в Европе.