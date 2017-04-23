Серьезные опасения у специалистов в Архангельской области вызывает вмерзшая в лед понтонная переправа у поселка Ясный на реке Пинега. Сооружение представляет реальную угрозу для железнодорожного моста, расположенного ниже по течению.

Если вмерзший в лед понтон на реке Пинеге вблизи села Карпогоры во время ледохода унесет течением, то он может повредить мост, находящийся в полукилометре от поселка Ясный. Собственник переправы, до последнего эксплуатировавший сооружение, в надежде сэкономить средства ждет, что понтон оттает сам. Представители дорожной сферы и МЧС настаивают на его срочной разборке. Свою лепту внесло и пришедшее в регион похолодание.



Для оценки обстановки и принятия решений по проведению работ по демонтажу понтонной переправы поселок Ясный – село Карпогоры через реку Пинегу уже прибыла оперативная группа, передает сайт ARH112.

Специалисты не исключают ситуацию, что во время прохождения ледохода тросы, удерживающие переправу могут не выдержать напора льда. В результате понтоны понесет вниз по течению, и они могут повредить стоящий в полукилометре железнодорожный мост. Если же они затонут, то могут перекрыть в дальнейшем судовой ход.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о форсировании работ по извлечению понтонов на берег. Планируется, что к демонтажу переправы через Пинегу подключат дорожников, а затраты в судебном порядке затем будут предъявлены собственнику. Предполагается, что полностью закончить работу удастся к четвергу.



Затянувшиеся минусовые температуры воздуха не дали ледоходу набрать полную силу. Но резкое потепление может сильно изменить ситуацию. Главой района на территории муниципалитета введен режим повышенной готовности.