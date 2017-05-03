Сейчас наблюдаются подвижки по основному руслу Северной Двины, а также по рукавам Быстрокурка и Богоявленка. Помощь ледоходу оказывают буксиры, которые работают на заторах до Чёрного Яра.
В состоянии полной готовности находятся две группы подрывников, которые в случае вероятности подтопления райцентра смогут быстро выдвинуться и произвести подрывы на выходе из Холмогорского разветвления.
На данный момент ситуация находится под контролем и гидрологи Севгидромета не рекомендуют взрывать лед, так как в этом случае из-за низких уровней воды аналогичные проблемы могут возникнуть ниже по течению.
По информации гидрологов, тёплая погода на юге области должна дать дополнительный приток воды с верховий Северной Двины, благодаря которому сегодня начнется подвижка льда. К вечеру основная часть ледохода придёт в столицу Поморья.