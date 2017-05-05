наверх
Новости Архангельска
05 мая, пятница 11:52
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
04.05.17
«Всё включено» – тарифы для дачи и отпуска
142
04.05.17
Узнать об ограничениях на земельный участок помогут электронные сервисы Росреестра
139
12.02.17
В Росгвардии в день создания лицензионно-разрешительной службы подвели итоги работы
102
04.05.17
В cтартовали продажи квартир в ЖК «Green Park» холдинга Инвест»
100
04.05.17
Студенты колледжа культуры изучают острые социальные проблемы
94
04.05.17
Итальянский бренд KIKO MILANO нарастит долю онлайн- в общем объеме продаж в России
90
04.05.17
Встреча «Трёх поколений» прошла в новодвинском центре НВП
88
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Лекарства по рецепту могут стать бесплатными

Некоторые медикаменты могут стать бесплатными благодаря новую систему обеспечения населения препаратами, которую готовят в Министерстве здравоохранения.

При этом бесплатно россияне смогут получить только лекарства из списка, который сейчас разрабатывается. На данный момент бесплатные медицинские препараты могут получить только некоторые категории льготников.

Отмечается, что сначала будет запущен пилотный проект в регионах, которые вызовутся добровольно провести такой эксперимент.

Эксперты отмечают, что на реализацию этой программы может потребоваться около 500 млрд рублей в год, что может увеличить налоговую нагрузку на работающих, если государство решит компенсировать эти средства за счет отчислений в фонды медицинского страхования, - рассказывают "Известия"

  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
просмотров: 134
дата: 05.05.17 | 10:14
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080