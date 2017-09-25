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Общество | Главные новости

Лидеров архангельской оппозиции скомпрометировали накануне приезда Навального

сегодня 23:27
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Неизвестный пользователь соцсети с ником Toma Teen этим вечером загрузил в сеть видеоролик-компромат на главу архангельского штаба Алексея Навального и других оппозиционеров. За несколько часов ролик набрал почти 4 тысячи просмотров.
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Фото: vk.com/teamnavalny_arh
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Появившийся ролик называется «Все, что нужно знать об архангельской оппозиции, или почему Навальный так долго откладывал визит в Архангельск». Нетрудно догадаться, что «залито» видео было с фейкового аккаунта.

Фильм сопровождается комментариями неизвестного человека, лица которого не видно. Главу штаба Навального в Архангельске Дмитрия Томатина он назвал «рахитным юношей». В ролике говорится, что Томатин прибыл в Архангельск из Кирова и мало что знает о Поморье.

Сделано видео довольно качественно, в стиле разоблачений на канале Рен-ТВ. По словам неизвестного человека, в архангельский штаб Навального входят только наркоманы, нацисты, психически неадекватные люди, школьники и студенты. Далее перечисляются все скилеты из шкафов участников архангельской оппозиции. В заключении автор ролика признает, что нашей стране нужны перемены, но для этого необходимы умные и талантливые люди.

Напомним, что Алексей Навальный посетит Архангельск уже в ближайшее воскресенье. Митинг состоится на площади Терехина в Соломбале. 
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Лидеров архангельской оппозиции скомпрометировали накануне приезда Навального
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