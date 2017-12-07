Лишь 8% архангелогородцев не мечтали о смене работы перед Новым годом

Приближается Новый год - время перемен, исполнения желаний и волшебства. Пока одни планируют расстаться с вредными привычками, другие хотят сменить работу. Оказалось, что о последнем задумывается подавляющее большинство жителей Архангельска.

В преддверии Нового года о смене работы задумывались 92% горожан, а 57% даже загадывали это желание под бой курантов. Вместе с этим 42% опрошенных уверены, что в конце года работодателям не до поиска сотрудников.

Среди плюсов трудоустройства перед Новым годом жители Архангельска назвали возможность послушать итоги работы и планы на будущий год в компании (36%), оплачиваемый недельный отпуск в январе (35%), знакомство с коллегами на корпоративе в неформальной обстановке (21%). 35% говорят, что никаких преимуществ нет.

«Среди соискателей есть мнение, что искать работу в конце года бессмысленно – работодатели отдыхают и подводят итоги года, им не до поиска сотрудников. Но это не совсем так. У Job-сайтов нет каникул: вакансии и резюме обновляются ежедневно. И количество открытых вакансий перед Новым годом почти не меняется, а вот желающих найти работу гораздо меньше, чем обычно. Значит, шансы получить достойное предложение возрастают. Поэтому мы советуем регулярно просматривать вакансии и отправлять отклики даже во время новогодних праздников», – объясняет Ольга Петрова, менеджер по персоналу Зарплата.ру.