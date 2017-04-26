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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Лишь каждый пятый архангелогородец никогда не конфликтует c коллегами по работе

Аналитики выяснили, как часто у жителей Архангельской области случаются конфликты на рабочем месте, по каким причинам и как, по мнению работников, можно избежать спорных ситуаций.

Больше трети респондентов заявили, что конфликты на работе происходят реже раза в месяц (37%). Практически каждый пятый выбрал вариант ответа «Никогда». Лишь 5% специалистов из Архангельской области указали, что разногласия на работе случаются каждый день.

По данным опроса, в подавляющем большинстве случаев причинами конфликтов служат рабочие вопросы (69%). Ещё 13% респондентов из Архангельской области основной причиной столкновений назвали бытовые проблемы.

По данным службы исследований сайта HeadHunter, чаще всего все конфликты заканчиваются достижением договорённости, которая всех устраивает. При этом конфликты по рабочим вопросам таким образом завершаются чаще, чем споры по бытовым вопросам. Бытовые же столкновения чаще, чем рабочие, заканчиваются «заморозкой».

В целом, по мнению специалистов из разных регионов страны, конфликтов может помочь избежать уважение коллег друг к другу, так считают 63%. Ещё 16% уверены, что конфликтов вообще не нужно избегать, т.к. это нормальная часть рабочего процесса.

Интересно, что по результатам всероссийского опроса чаще остальных ежедневно сталкиваются с конфликтами на работе работники ЖКХ (15%) и добывающей отрасли (12%), реже – сферы «Искусство, культура» (30%). По бытовым вопросам больше других спорят работники тяжёлого машиностроения и добывающей отрасли (по 20%).

  
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просмотров: 76
дата: 26.04.17 | 10:34
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