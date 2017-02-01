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Архангельск: Общество

     

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Любой житель Архангельской области может претендовать на «дальневосточный гектар»

С 1 февраля 2017 года каждый россиянин сможет бесплатно получить участок земли площадью один гектар на Дальнем Востоке. Стартовал третий этап реализации соответствующего федерального закона.

Получить землю можно один раз, участок предоставляется на пять лет. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования — индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и еще ряд направлений.

Планируется, что вступившие в проект граждане смогут купить сруб дома, теплицу и мелкую сельхозтехнику по льготной ставке 8 процентов сроком на пять лет.

В настоящее время существует 35 мер помощи получателям земли на Дальнем Востоке. Среди них — гранты для фермерства, квоты на древесину для строительства собственного дома, микрозаймы, лизинг агротехники и прочие

За восемь месяцев подано около 36 тысяч заявок от желающих получить бесплатный гектар. Почти 4,3 тысячи участков уже выделено и еще более 3,7 тысячи находятся на стадии заключения договора. Напомним, до 1 февраля подать заявку на получение гектара могли только жители Дальнего Востока. 

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автор: fkprosreestr29
просмотров: 103
дата: 01.02.17 | 17:26
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