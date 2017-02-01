Получить землю можно один раз, участок предоставляется на пять лет. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования — индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и еще ряд направлений.
Планируется, что вступившие в проект граждане смогут купить сруб дома, теплицу и мелкую сельхозтехнику по льготной ставке 8 процентов сроком на пять лет.
В настоящее время существует 35 мер помощи получателям земли на Дальнем Востоке. Среди них — гранты для фермерства, квоты на древесину для строительства собственного дома, микрозаймы, лизинг агротехники и прочие
За восемь месяцев подано около 36 тысяч заявок от желающих получить бесплатный гектар. Почти 4,3 тысячи участков уже выделено и еще более 3,7 тысячи находятся на стадии заключения договора. Напомним, до 1 февраля подать заявку на получение гектара могли только жители Дальнего Востока.