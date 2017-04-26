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Архангельск: Общество

     

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Лучшие практики «провинциальной благотворительности» представили в Архангельске

Конференция "Благотворительность в провинциальной России - до Урала" прошла в столице Поморья 26 апреля. Гостей со всей страны принимал музейный комплекс "Гостиные дворы".
Столичные эксперты, авторы успешных кейсов, специальная гостья из Лондона с технологией «Живого краудфандинга», представители крупных фондов и ресурсных центров, все они старались ответить на вопрос: «Что происходит с благотворительностью в условиях кризиса и каковы стратегии роста, когда речь идет о провинции?».

Среди конференции можно было увидеть: Оксану Орачеву (генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина), Елену Коновалову (руководитель программ Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко), Марию Черток (директор Фонда поддержки и филантропии «КАФ»), Наталью Каминарскую (директор центра «Благосфера»), Евгения Горькаева (основатель благотворительной ярмарки «Душевный базар»).

О вопросах и практиках сотрудничества бизнеса и НКО, благотворительных организаций и бизнес-сообществ рассказали представители ПАО «Газромнефть», «Сахалин Энерджи», а также местные предприятия – АТП «Панорама Ритейл» и Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, ВГТРК «Поморье».

Центральными темами стали: продуктивное взаимодействие с бизнесом и новые технологии не только сбора, но и пожертвования средств на благотворительные проекты. Обсуждали точку отсчета новых отношений между НКО и бизнесом: стратегию «WIN-WIN», при которой каждая сторона получает бонусы, и каждая вовлечена в процесс и понимает, как будет измеряться результат. Бизнес-компания и некоммерческая организация прежде всего – партнеры, информационная открытость, умение говорить на одном языке и понимание ожиданий друг друга и будут залогом продуктивного партнерства.

Технологию «живого краудфандинга» представила Юджейни Харви, директор международных программ «Сети поддержки» («THE FUNDING NETWORK»). Пользуясь данной технологией, члены фонда создают площадки для сбора средств в живом режиме, благотворителями становятся гости презентации – представители самых разных сообществ – от бизнес-компаний до соседских групп.

Резолюция конференции будет представлена после общего обсуждения, ознакомиться с ней можно будет в материалах конференции на сайте www.ngogarant.ru.  
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Анастасия Ч.
просмотров: 82
дата: 26.04.17 | 22:39
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