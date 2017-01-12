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Архангельск: Общество

     

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Лучшие социальные проекты Поморья будут представлены на всероссийском уровне

Министерство экономического развития Архангельской области подвело итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года».
Его победители примут участие во всероссийском этапе, который проводится Российским государственным социальным университетом при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

- Проекты, представленные на региональный этап конкурса, направлены на оказание адресной помощи самым разным группам граждан. Вовлеченность жителей региона в социально-значимую деятельность свидетельствует об их неравнодушии и желании оказать поддержку людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, - отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. - Неслучайно одним из первых кластеров, созданных в Архангельской области, стал социальный, позволяющий собрать воедино различные проекты и колоссальный опыт, накопленный специалистами региона.

В номинации «Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» было выделено два проекта: «Центр реабилитации и социальной адаптации “Другая сторона”» Анны Клиндюк и «Включение социальных услуг в деятельность Архангельского регионального отделения Всероссийского общества глухих» Николая Мякшина.

Проект «Другая сторона» направлен на реабилитацию детей-инвалидов дошкольного возраста с диагнозом детский аутизм. Для особенных малышей занятие с квалифицированными специалистами – шанс адаптироваться, преодолеть барьер между ними и окружающим миром. Благодаря занятиям, начатым в раннем возрасте, детям удается приблизиться к норме развития, подготовиться к поступлению в обычную школу.

Проект Николая Мякшина направлен на создание условий для получения инвалидами по слуху социальных услуг в местных отделениях Всероссийского общества глухих.

- На территории Архангельской области проживают свыше 5000  граждан  с нарушениями слуха, из них 1000 глухие. Они общаются преимущественно посредством жестовой речи, что неминуемо становится причиной трудностей в повседневной жизни, препятствия возникают при получении медицинской помощи, при взаимодействии с Пенсионным фондом и иными службами, - пояснил Николай Мякшин. – Многие из этих людей постоянно  нуждаются в социальном обслуживании и сопровождении социальными работниками. Проблема в том, что последние не владеют языком жестов. Проект позволяет решить эту проблему и подарить глухим людям возможность получать все социальные услуги наравне с остальными жителями региона.

Победу в направлении «Лучший социальный проект года в области физической культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» одержал Андрей Беляков и его проект «Социальное обслуживание семей с детьми и людей с ограниченными возможностями в сфере физической культуры и массового спорта» в городе Коряжма.

Лучшим в области дополнительного образования детей стал проект Павла Бовыкина «Устьянская лига робототехники».

В номинации «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» победил проект Романа Швакова «Школа беременных и молодых мам “Счастливая мама”». В рамках проекта женщинам помогают подготовиться к родам, проводят обучение уходу за новорожденными, специалисты организуют различные семинары и спортивные тренировки. По мнению авторов проекта, занятия, направленные на физическое и эмоциональное здоровье мамы и малыша, позволяют не только избежать послеродовой депрессии, но и предотвратить заболевания детей, вызванные ошибками молодых родителей.

- В социальных проектах получение прибыли не является главной целью, зачастую они не приносят существенного дохода. Более того, для реализации многих из них требуется государственная или частная поддержка. Подобные конкурсы позволяют не только оказать помощь отдельным проектам, но и популяризовать социально-ориентированную деятельность. Это способствует привлечению новых инвесторов и предпринимателей, неравнодушных жителей и волонтеров, - отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.
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автор: mineconomAO
просмотров: 169
дата: 12.01.17 | 13:49
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
ostolop (1)
Иммитаторы
12.01.17
21:18
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