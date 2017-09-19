Лучших секьюрити среди охранных предприятий региона определят в Архангельске

Спартакиада среди частных охранных предприятий Архангельской области пройдет в столице Поморье в конце сентября. Организаторы ждут потенциальных участников соревнований.

Очередная спартакиада среди работников частных охранных организаций будет проходить с 27 по 29 сентября на базе центра подготовки охранников "Профессионал" (ул. Дачная, 72, корп. 1) .



Участников ждет смотр физической и теоретической подготовки, а также стрельба из служебного оружия. Охранникам предстоит выполнить три упражнения из пистолета ИЖ-71.



Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Архангельской области будут внимательно следить за прохождением состязаний. Тех, кто успешно сдаст тесты, освободят от предстоящей периодической проверки.



Принять участие в Спартакиаде может любое охранное предприятие Архангельской области.

Организатором спартакиады выступает Координационный Совет при Управлении Росгвардии по Архангельской области по взаимодействию с частными охранными организациями.