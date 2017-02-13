Российское министерство промышленности и торговли выступило с инициативой — позволить продавцам алкоголя торговать им на расстоянии 50 метров от медицинских и образовательных учреждений.

В некоторых случаях — в зависимости от типа здания — дистанция может снижаться до 10 м, - сообщают «Известия».

По данным издания, чиновники обосновывают свое решение необходимостью бороться с распространением нелегального алкоголя. Правда, не факт, что против инициативы Минпромторга не выступит Минздрав, который считает наиболее эффективным способом борьбы с употреблением алкоголя в стране снижение числа точек его продажи.

В настоящее время закон запрещает торговать спиртными напитками «в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных, военных объектах, рынках, вокзалах, в аэропортах, в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности» и «на прилегающих к ним территориях».

Радиус этих «прилегающих территорий» устанавливают местные власти в соответствии с актуальной версией правительственного постановления (в нем говорится, что максимальное удаление — это 1 км).

Представители торговых сетей после введения ограничений заявили о нерентабельности своих магазинов и угрозе их закрытия, после чего Минпромторг счел закон об ограничении продажи алкоголя «барьером для торговли» и приступил к работе над проектом снимающих его поправок. В целом они были подготовлены еще в прошлом году, а сейчас ведомство конкретизировало допустимые дистанции магазинов со спиртным от различных типов зданий.

Для магазинов максимальное удаление — 50 м — предусматривается от детских садов, школ, училищ и других организаций, где обучаются несовершеннолетние, а также от зданий, которые либо принадлежат этим учреждениям, либо находятся в их пользовании. Для кафе, где самым крепким из подаваемых алкогольных напитков является вино, дистанция сокращается до 20 м.

Аналогичное отношение (50 м для магазинов и 20 м для кафе) в проекте прописано к медучреждениям и источникам повышенной опасности.

Как отмечают "Известия", возле учреждений для обучения совершеннолетних (вузы, ссузы и т.п.) такие кафе или рестораны разрешат открывать в 5 м от входа в здание, а торгующие спиртным магазины — в 10 м. Кроме того, десятиметровую дистанцию предлагается установить для торговых точек от вокзалов и аэропортов, спортивных и военных объектов, а также от медучреждений, не специализирующихся на акушерстве, гинекологии и детских болезнях.