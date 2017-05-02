Архангельск: Общество

фото, видео с места события Майская эстафета изменит движение городских автобусов в Архангельске Проведение в Архангельске 6 мая традиционной Майской легкоатлетической эстафеты внесет изменения в схемы движения городского пассажирского транспорта. С 10 до 15 часов движение автобусов муниципальных маршрутов будет осуществляться следующим образом:



- по маршрутам №№ 1,4, 6, 11, 12, 22, 42, 43, 44, 61, 62, 76 при движении в направлении ул. Гагарина будет осуществляться по просп. Обводный Канал на участке от ул. Урицкого до ул. Логинова, в обратном направлении – по просп. Ломоносова на участке от ул. Логинова до ул. Урицкого;



- по маршрутам №№ 9, 54, 60, 70 при движении в направлении ул. Гагарина будет осуществляться по просп. Обводный Канал на участке от ул. Урицкого до ул. Логинова, в обратном направлении – по просп. Ломоносова на участке от ул. Логинова до ул. Розы Люксембург;



- движение автобусов по маршрутам №№ 11 (по часовой стрелке), 75б, 76 (по часовой стрелке) на период проведения мероприятий закрывается.

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