Майское ДТП вынудило владельцев ж/д путей Котласа взяться за ремонт переезда

После аварии в мае 2017 года, когда пассажирско-грузовая машина влетела в поезд на железнодорожном переезде в Котласе, прокуратура вынудила владельца провести на этом участке ремонтные работы.

Установлено, что переезд железнодорожных путей эксплуатируется коммерческим обществом «Альфа» для доставки грузов к помещению склада. Примечательно, что его надлежащее содержание в соответствии с требованиями госстандартов в сфере безопасности дорожного движения не было обеспечено: проезжая часть и покрытие междурельсового настила имеет выбоины, не установлены сигнальные столбики, отсутствует дорожное зеркало. Как оказалось, все эти нарушения способствовали произошедшему в мае ДТП.

В этой связи Котласским межрайонным прокурором в суд был предъявлен иск к обществу «Альфа» об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, допущенных при содержании железнодорожного переезда. Иски прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.