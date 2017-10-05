Майское ДТП вынудило владельцев ж/д путей Котласа взяться за ремонт переезда

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05 октября, четверг 11:12
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$58.53
€70.43
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Установлено, что переезд железнодорожных путей эксплуатируется коммерческим обществом «Альфа» для доставки грузов к помещению склада. Примечательно, что его надлежащее содержание в соответствии с требованиями госстандартов в сфере безопасности дорожного движения не было обеспечено: проезжая часть и покрытие междурельсового настила имеет выбоины, не установлены сигнальные столбики, отсутствует дорожное зеркало. Как оказалось, все эти нарушения способствовали произошедшему в мае ДТП.
В этой связи Котласским межрайонным прокурором в суд был предъявлен иск к обществу «Альфа» об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, допущенных при содержании железнодорожного переезда. Иски прокурора удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.
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