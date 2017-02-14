Малолетний архангелогородец пролез к соседям по коммуналке, избил и обокрал их

Малолетний архангелогородец пролез к соседям по коммуналке, избил и обокрал их

11 февраля вечером 16-летний хулиган забрался в комнату соседей на улице Шабалина. Со слов сожителей, он избил их руками, ногами и металлической поварешкой, а затем, угрожая убийством при помощи молотка, обокрал людей.

Из квартиры парень вынес два мобильника, обогреватель и деньги. Всё награбленное составило примерно 11 тысяч рублей. В отношении малолетнего дебошира возбуждено уголовное дело.



Как пояснили в региональном следственном управлении СКР, свою вину он не признал. Примечательно, что дома у молодого человека был обнаружен похищенный обогреватель. Сейчас проводится следствие.

