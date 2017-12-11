Малолетний северодвинец за присвоение «наркозакладки» попал под статью
сегодня 10:27
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Парень нашел на улице пакет с наркотиком, который забрал себе и употребил. Всё, что осталось, он положил себе в карман куртки и носил с собой.
Северодвинские полицейские обнаружили у 17-летнего северодвинца в кармане наркотик весом 0,52 грамма. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере».
В настоящее время проводится следствие. По информации регионального следственного управления СКР, в ходе допроса юноша во всем признался.