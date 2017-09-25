Маргаритинская ярмарка прошла во Дворце спорта в последний раз

Губернатор Поморья на еженедельном оперативном совещании обратил внимание на неровное ценнобразование на ярмарке, а также подверг жесткой критике руководство Дворца Спорта. В следующем году Маргаритика, скорее всего, сменит место прописки.

По словам Игоря Орлова, собственники Дворца Спорта, предоставляя такое запущенное помещение, не уважают жителей Архангельской области и гостей. «Само здание находится в ужасном состоянии, нет дорог, кривые плиты. Собственники должны вспомнить наконец, что это место для людей», - резюмировал глава региона.

Новым местом прописки Маргаритинской ярмарки может стать строящийся на окраине города выставочный центр «Норд Экспо». Губернатор надеется, что ярмарка станет первым мероприятием, которое пройдет в новом здании.