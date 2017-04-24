В предстоящую субботу в областном центре пройдет общегородская уборка улиц. В ней примут участие все округа Архангельска.

К субботнику подготовлен весь необходимый инвентарь, закуплены мешки, приобретены талоны на ручной подбор и утилизацию мусора, проведены встречи с управляющими компаниями, ТСЖ, размещаются объявления с приглашением архангелогородцев принять участие в наведении порядка в родном городе.

Еще один субботник назначен на 13 мая. В этот день основные усилия будут направлены на приведение в порядок воинских мемориалов и захоронений ко Дню Великой Победы, а также на обновление фасадов зданий, малых архитектурных форм, ремонт уличной дорожной инфраструктуры.

Масштабные работы по очистке городских улиц от скопившегося за зиму мусора продлятся до 17 июня.