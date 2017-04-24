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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Масштабные работы по очистке архангельских улиц пройдут 29 апреля

В предстоящую субботу в областном центре пройдет общегородская уборка улиц. В ней примут участие все округа Архангельска.

К субботнику подготовлен весь необходимый инвентарь, закуплены мешки, приобретены талоны на ручной подбор и утилизацию мусора, проведены встречи с управляющими компаниями, ТСЖ, размещаются объявления с приглашением архангелогородцев принять участие в наведении порядка в родном городе.

Еще один субботник назначен на 13 мая. В этот день основные усилия будут направлены на приведение в порядок воинских мемориалов и захоронений ко Дню Великой Победы, а также на обновление фасадов зданий, малых архитектурных форм, ремонт уличной дорожной инфраструктуры.

Масштабные работы по очистке городских улиц от скопившегося за зиму мусора продлятся до 17 июня.

  
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просмотров: 258
дата: 24.04.17 | 15:12
комментариев: 3
0 0
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Комментарии пользователей
Эдуард С. (3)
эти улицы вновь ограничаться пятаком перед мэрией?
24.04.17
16:37
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Дмитрий Т. (1)
Очистите сперва власть от бездарей
24.04.17
15:17
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
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