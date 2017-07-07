Масштабные учения по поиску сбежавших заключенных прошли под Архангельском

По тревоге для их задержания был поднят сводный отряд Центральной оперативной зоны. Порядка трехсот сотрудников были задействованы в поиске беглецов.

Когда преступники были обнаружены, один из них взял в заложники своего товарища. К диалогу с заключенными приступил переговорщик – сотрудник, прошедший специальную подготовку.

За жизнь "друга" арестант потребовал беспрепятственный выход из леса и вертолет. Никакие доводы в переговорах не приносили результата, поэтому было принято решение дать выйти осужденным из леса, где уже и прошла операция по их задержанию.

Подобные тренировки регулярно проводятся с целью отработки действий при чрезвычайных ситуациях. Завершилось учение смотром-конкурсом на лучший сводный отдел.