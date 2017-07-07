Масштабные учения по поиску сбежавших заключенных прошли под Архангельском
сегодня 16:43
85 0
По легенде двое подростков с провизией, вооружившись ножом, совершили побег из воспитательной колонии и скрылись в лесном массиве.
|
07 июля, пятница 18:18
|
$58.58
€65.32
|
|
По тревоге для их задержания был поднят сводный отряд Центральной оперативной зоны. Порядка трехсот сотрудников были задействованы в поиске беглецов.
Когда преступники были обнаружены, один из них взял в заложники своего товарища. К диалогу с заключенными приступил переговорщик – сотрудник, прошедший специальную подготовку.
За жизнь "друга" арестант потребовал беспрепятственный выход из леса и вертолет. Никакие доводы в переговорах не приносили результата, поэтому было принято решение дать выйти осужденным из леса, где уже и прошла операция по их задержанию.
Подобные тренировки регулярно проводятся с целью отработки действий при чрезвычайных ситуациях. Завершилось учение смотром-конкурсом на лучший сводный отдел.
|